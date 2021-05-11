Почти треть украинцев не смогли вспомнить год Чернобыльской катастрофы

В апреле 2021 года большинство респондентов (69%) смогли вспомнить по крайней мере год Чернобыльской катастрофы . Однако, лишь немногим более половины опрошенных (52%) знают точную дату - 26 апреля 1986 года.

Как отмечают социологи, несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине катастрофы, почти треть населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии, почти половина населения (48%) знают на точную дату.

По сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС, выросла с 40% до 52%, а доля тех, кто знает по крайней мере год, почти не изменилась (опрос 2020 года зафиксировал 68% таких украинцев).

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называет сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинакова доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Киевский международный институт социологии провел опрос в течение 13-15 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошен 2001 респондент. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.