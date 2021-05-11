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У зруйнованому реакторі ЧАЕС зафіксували ядерну реакцію: вчені стурбовані

Автор: Анна Шиканова

На ЧАЕС зафіксовано тління ядерних реакцій у зруйнованому реакторі. Як відзначають вчені, процес почався в уранових паливних масах, які поховані глибоко всередині реактора. Сам процес поки повільний і у фахівців достатньо часу, щоб розібратися, наскільки це небезпечно.

Про це йдеться в статті наукового журналу Science.

Вчений з Університету Шеффілда Ніт Хаят порівняв процеси в зруйнованому реакторі з тлінням вугілля в барбекю. Він пояснив, що кількість нейронів зростає повільно і часу для запобігання загрози достатньо.

Про проблему знають і українські фахівці - вчені з Інституту проблем безпеки атомних електростанцій вивчають і спостерігають за вогнищами тління – чи згаснуть вони самостійно або буде потрібно надзвичайне втручання.

Спеціальні датчики відстежують зростаючу кількість нейронів і сигнал поділу.

"Є багато невизначеностей. Але ми не можемо виключити можливість аварії. Кількість нейронів зростає дуже повільно", - розповів Максим Савельєв з Інституту безпеки атомних електростанцій і зазначив, що у фахівців є в запасі кілька років, щоб придумати, що робити з цією загрозою.

З подібною ситуацією свого часу зіткнулися фахівці на Фукусімі в Японії після ядерної катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учитель фізики пояснив на відео, чому сталася аварія на ЧАЕС.

А також розповідали про те, що майже третина українців не може згадати дату аварії на Чорнобильській АЕС.

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