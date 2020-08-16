Разработал свою схему: в Хмельницком кассир воровал с карт клиентов

В Хмельницком кассир украл 30 тысяч гривен с карт клиентов (коллаж: РБК-Украина)

В Хмельницком молодой кассир грабил своих клиентов

В Хмельницком кассир супермаркета разработал собственную схему, с помощью которой он обворовывал своих клиентов. Мошенник использовал специальный считыватель банковских карт. Это позволило ему украсть более 30 тысяч гривен с карт покупателей супермаркета.

Когда клиент хотел расплатиться за товар банковской картой, кассир брал его карту и якобы случайно выпускал из рук. А пока нагибался под стол, чтобы поднять ее, то быстро считывал данные с помощью приготовленного считывающего устройства. Кроме того, он запоминал и записывал себе пин-код карты. Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

После того как у него были данные карт, дома мошенник изготавливал аналогичные банковские карточки, с помощью которых через банкоматы получал наличные средства.

Теперь его будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины "Кража, совершенная повторно" и "Незаконные действия с платежными карточками, совершенные повторно".

Напомним, что мошенники придумали новую схему обмана и используют для своих преступных целей название ПриватБанка. Пользователям начали приходить сообщения, в которых банк предлагает зачислить на карту 4 тысячи гривен.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, при которой одиноких украинцев "кидают" на деньги.