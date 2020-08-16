Розробив свою схему: в Хмельницькому касир крав з карт клієнтів

У Хмельницькому касир вкрав 30 тисяч гривень з карт клієнтів (колаж: РБК-Україна)

У Хмельницькому молодий касир грабував своїх клієнтів

У Хмельницькому касир супермаркету розробив власну схему, за допомогою якої він обкрадав своїх клієнтів. Шахрай використовував спеціальний зчитувач банківських карт. Це дозволило йому вкрасти понад 30 тисяч гривень з карт покупців супермаркету.

Коли клієнт хотів розплатитися за товар банківською картою, касир брав його карту і нібито випадково випускав з рук. А поки нахилявся під стіл, щоб підняти її, то швидко зчитував дані за допомогою приготованого зчитувального пристрою. Крім того, він запам'ятовував і записував собі пін-код карти. Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

Після того як у нього були дані карт, вдома шахрай виготовляв аналогічні банківські картки, за допомогою яких через банкомати одержував гроші.

Тепер його судитимуть за статтями Кримінального кодексу України "Крадіжка, вчинена повторно" і "Незаконні дії з платіжними картками, вчинені повторно".

Нагадаємо, що шахраї придумали нову схему обману і використовують для своїх злочинних цілей назву ПриватБанку. Користувачам почали приходити повідомлення, в яких банк пропонує зарахувати на карту 4 тисячі гривень.

Раніше стало відомо про нову шахрайську схему, при якій одиноких українців "кидають" на гроші.