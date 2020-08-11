Одиноких украинцев "кидают" на деньги: стало известно о новой схеме обмана

Украинцев обманывают мошенники (коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали о новой схеме обмана одиноких пожилых людей

В сети рассказали о том, как мошенники обманывают доверчивых одиноких пенсионеров. Эта история произошла с 82-летней женщиной из Киева 8 августа. Старушке позвонили на домашний номер телефона и представились сотрудниками "Управления труда и социальной защиты населения". Женщина действительно состоит на учете в этой службе и поэтому без сомнений начала отвечать на вопросы якобы сотрудников службы.

Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, пенсионерке сказали, что сейчас государство меняет пенсионные удостоверения на новые пластиковые, а также производит обмен старых денежных купюр на новые. "Сотрудница" соцслужбы выпытала у пенсионерки, сколько денег у нее имеется в квартире и через 10 минут в дверь постучали якобы сотрудники для обмена денег.

На пороге мошенники взяли у бабушки доллары и гривны эквивалентом 92 тысячи гривен, а взамен вручили ей сувенирные купюры, но об этом она узнала позже. После того, как 82-летняя женщина поняла, что ее обманули у нее случился сердечный приступ. Все деньги она копила на протяжении жизни.

В комментариях украинцы предположили, что кто-то сливает мошенникам персональные данные одиноких пенсионеров и нужно быть очень аккуратными и не доверять никому.

Как мы ранее писали, в Киеве мошенник пытался отобрать квартиру у ветерана АТО.

Напомним, аферисты из Сум "развели" квартирантов на 60 тысяч гривен. Ушлые мошенники сначала сдают квартиру, а потом пока никого нет дома - меняют замок на двери и вывозят вещи.