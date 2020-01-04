Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Ани Лорак нарвалась на критику поклонников из-за нелепого наряда. Кроме того, подписчики отметили, что исполнительница изменилась до неузнаваемости, причем не в лучшем смысле этого слова. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?", - подписала фотографию Ани Лорак. На снимке звезда позирует в необычном светлом наряде. Образ дополняет гулька и огромные серьги.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчикам предпочтения артистки в одежде показались странными. Ее раскритиковали не только за плохой вкус в одежде, но и за чрезмерные походы к пластическим хирургам, которые дали о себе знать, ощутимо изменив внешность Ани Лорак:

Где Вас так разорвали, Ани?

У тебя на плече прорвалось немного.

Какие огромные губищи. Что Вы делаете с собой...

Лицо изменилось. Очень.

Губищитакие сделала... Они тебя портят... Родные были намного лучше.

Увы. На себя вы уже не похожи.

Напомним, что Ани Лорак оказалась в центре скандала после того, как привела свою 8-летнюю дочь Софию на мюзикл. Поклонники певицы возмутились тем, что она не позаботилась о тепле своего ребенка и позволила девочке надеть рваные джинсы.