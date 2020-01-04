Де Вас так розірвали? Ані Лорак розсмішила фанатів безглуздим нарядом

Ані Лорак нарвалася на критику шанувальників через безглузде вбрання. Крім того, підписники відзначили, що виконавиця змінилася до невпізнання, причому не в найкращому сенсі цього слова. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?", - підписала фотографію Ані Лорак. На знімку зірка позує в незвичайному світлому вбранні. Образ доповнює ґулька та величезні сережки.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписникам вбрання артистки здалося дивним. Її розкритикували не тільки за поганий смак в одязі, але й за надмірні походи до пластичних хірургів, які дали про себе знати, відчутно змінивши зовнішність Ані Лорак:

Де Вас так розірвали, Ані?

У тебе на плечі прорвалося трохи.

Які величезні губи. Що Ви робите з собою...

Обличчя змінилося.Дуже.

Губи такі зробила... Вони тебе псують... Рідні були набагато краще.

На жаль. На себе ви вже не схожі.

Нагадаємо, що Ані Лорак виявилася в центрі скандалу після того, як привела свою 8-річну дочку Софію на мюзикл. Шанувальники співачки обурилися тим, що вона не подбала про тепло своєї дитини і дозволила дівчинці надіти рвані джинси.