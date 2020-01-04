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Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

STYLERПерсоны    04.01.2020 - 19:18
Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак также подверглась критике из-за изменений во внешности

Ани Лорак нарвалась на критику поклонников из-за нелепого наряда. Кроме того, подписчики отметили, что исполнительница изменилась до неузнаваемости, причем не в лучшем смысле этого слова. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

"Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?", - подписала фотографию Ани Лорак. На снимке звезда позирует в необычном светлом наряде. Образ дополняет гулька и огромные серьги.

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчикам предпочтения артистки в одежде показались странными. Ее раскритиковали не только за плохой вкус в одежде, но и за чрезмерные походы к пластическим хирургам, которые дали о себе знать, ощутимо изменив внешность Ани Лорак:

  • Где Вас так разорвали, Ани?
  • У тебя на плече прорвалось немного.
  • Какие огромные губищи. Что Вы делаете с собой...
  • Лицо изменилось. Очень.
  • Губищитакие сделала... Они тебя портят... Родные были намного лучше.
  • Увы. На себя вы уже не похожи.

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Где Вас так разорвали? Ани Лорак рассмешила фанатов нелепым нарядом

Напомним, что Ани Лорак оказалась в центре скандала после того, как привела свою 8-летнюю дочь Софию на мюзикл. Поклонники певицы возмутились тем, что она не позаботилась о тепле своего ребенка и позволила девочке надеть рваные джинсы.

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