ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де Вас так розірвали? Ані Лорак розсмішила фанатів безглуздим нарядом

STYLERПерсони    04.01.2020 - 19:18
Де Вас так розірвали? Ані Лорак розсмішила фанатів безглуздим нарядом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак також зазнала критики через зміни у зовнішності

Ані Лорак нарвалася на критику шанувальників через безглузде вбрання. Крім того, підписники відзначили, що виконавиця змінилася до невпізнання, причому не в найкращому сенсі цього слова. Відповідну публікацію зірка розмістила в Instagram.

"Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?", - підписала фотографію Ані Лорак. На знімку зірка позує в незвичайному світлому вбранні. Образ доповнює ґулька та величезні сережки.

Де Вас так розірвали? Ані Лорак розсмішила фанатів безглуздим нарядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписникам вбрання артистки здалося дивним. Її розкритикували не тільки за поганий смак в одязі, але й за надмірні походи до пластичних хірургів, які дали про себе знати, відчутно змінивши зовнішність Ані Лорак:

  • Де Вас так розірвали, Ані?
  • У тебе на плечі прорвалося трохи.
  • Які величезні губи. Що Ви робите з собою...
  • Обличчя змінилося.Дуже.
  • Губи такі зробила... Вони тебе псують... Рідні були набагато краще.
  • На жаль. На себе ви вже не схожі.

Нагадаємо, що Ані Лорак виявилася в центрі скандалу після того, як привела свою 8-річну дочку Софію на мюзикл. Шанувальники співачки обурилися тим, що вона не подбала про тепло своєї дитини і дозволила дівчинці надіти рвані джинси.

Ані Лорак дісталося від фанатів: манекен з японського мультика Ані Лорак довели до сліз у Києві: розплакалася прямо на сцені
Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся