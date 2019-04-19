Почти разорилась на покупке: Меган Маркл приготовила подарок для ребенка

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, никогда не скрывала, что хочет стать принцессой и родить ребенка. Об этом она писала в своих блогах и рассказывала в интервью еще в то время, когда снималась в сериале "Форс-Мажоры".

Меган Маркл еще в 2015 году, в одном из интервью рассказала, что у нее есть вещь, которую бы она хотела передать своей дочери в будущем. Она отметила, что сначала ей хочется построить свою карьеру, потом много путешествовать, а уже потом создать семью и родить ребенка.

"Я мечтала стать успешной работающей актрисой. И я также мечтаю иметь семью. Все дело в балансе, и в моей карьере так много счастья, и мне повезло путешествовать по миру и видеть так много удивительных вещей. Также хорошо, когда человек привязан к одному месту. Создание семьи будет прекрасной частью этого", - сказала Маркл в одном из интервью.

Меган Маркл мечтала о девочке (Her.ie)

При чем она мечтала именно о девочке, которой сможет передать свой талант актрисы и подарить самую ценную вещь, которую она купила во время съемок сериала.

"Когда я узнала, что планируется снимать третий сезон сериала "Форс-мажоры" и уже подобраны для них костюмы, мне тогда показалось это таким важным событием, что я полностью разорилась и купила двухцветную версию часов Cartier French Tank. У меня даже гравировка на обороте ММ от ММ, и я планирую подарить эти часы своей дочери однажды. Такие вещи особенные и с ними есть своя особая связь", - рассказала Меган Маркл.

Меган Маркл потратилась на подарок для ребенка (GettyImages)

Кроме того, она рассказала, что обязательно своим будущим детям прочитает книгу Шела Сильверстейна "Живущее дерево".

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