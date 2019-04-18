Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон: что произошло

Кейт Миддлтон разозлила королеву Елизавету (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон должна придерживаться четкого дресс-кода

Кейт Миддлтон часто достается от королевы Елизаветы за выбор неправильного наряда, в котором супруга принца Уильяма появляется на публичных мероприятиях, сообщает Еxpress.

Так, в королевском протоколе Великобритании четко прописан дресс-код, которого должны придерживаться все члены семьи. Но Кейт Миддлтон, которая готовится сменить королеву на престоле, иногда нарушает модные правила.

Журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон рассказала, что Елизавета II часто отчитывает герцогиню Кембриджскую за выбор одежды. В отношении Кейт действует целый ряд правил и ограничений.

Кейт Миддлтон разозлила королеву Елизавету (фото: facebook.com TheBritishMonarchy)

При этом королева не только делает замечания Кейт, она даже пишет специальные заметки, которые потом передает своей внучатой невестке. Особенно это касается юбок неприемлемой длины или колготок неправильного цвета.

Напомним, ранее обнародовали неизвестные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Гарри.

К слову, недавно в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл.

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон в ожидании дня рождения своего младшего сына принца Луи, рассказала о том, как прошел этот год.