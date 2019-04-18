ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон: что произошло

STYLERПерсоны    18.04.2019 - 23:18
Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон: что произошло
Кейт Миддлтон разозлила королеву Елизавету (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон должна придерживаться четкого дресс-кода

Кейт Миддлтон часто достается от королевы Елизаветы за выбор неправильного наряда, в котором супруга принца Уильяма появляется на публичных мероприятиях, сообщает Еxpress.

Так, в королевском протоколе Великобритании четко прописан дресс-код, которого должны придерживаться все члены семьи. Но Кейт Миддлтон,  которая готовится сменить королеву на престоле, иногда нарушает модные правила.

Журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон рассказала, что Елизавета II часто отчитывает герцогиню Кембриджскую за выбор одежды. В отношении Кейт действует целый ряд правил и ограничений.

Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон: что произошло

Кейт Миддлтон разозлила королеву Елизавету (фото: facebook.com   TheBritishMonarchy)

При этом королева не только делает замечания Кейт, она даже пишет специальные заметки, которые потом передает своей внучатой невестке. Особенно это касается юбок неприемлемой длины или колготок неправильного цвета.

Напомним, ранее обнародовали неизвестные факты о свадьбе Кейт Миддлтон и принца Гарри. 

К слову, недавно в сеть попали эксклюзивные фото Меган Маркл.

Также мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон в ожидании дня рождения своего младшего сына принца Луи, рассказала о том, как прошел этот год. 

Уильям изменяет Кейт Миддлтон: разгорелся громкий скандал Мать Кейт Миддлтон обвиняют в жестоком обращении с персоналом: все подробности
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Кейт Миддлтон
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь