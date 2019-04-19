Майже розорилася на купівлю: Меган Маркл приготувала подарунок для дитини

Меган Маркл, яка перебуває на останніх термінах вагітності, ніколи не приховувала, що хоче стати принцесою і народити дитину. Про це вона писала у своїх блогах і розповідала в інтерв'ю ще в той час, коли знімалася в серіалі "Форс-Мажори".

Меган Маркл ще в 2015 році, в одному з інтерв'ю розповіла, що у неї є річ, яку би вона хотіла передати своїй доньці в майбутньому. Вона зазначила, що спочатку їй хочеться побудувати свою кар'єру, потім багато подорожувати, а вже потім створити сім'ю і народити дитину.

"Я мріяла стати успішною працюючою актрисою. І я також мрію мати сім'ю. Вся справа в балансі, і в моїй кар'єрі так багато щастя, і мені повезло подорожувати по світу і бачити так багато дивовижних речей. Також добре, коли людина прив'язана до одного місця. Створення сім'ї буде прекрасною частиною цього", - сказала Маркл в одному з інтерв'ю.

Меган Маркл мріяла про дівчинку (Her.ie)

При чому вона мріяла саме про дівчинку, якій зможе передати свій талант актриси і подарувати найціннішу річ, яку вона купила під час зйомок серіалу.

"Коли я дізналася, що планується знімати третій сезон серіалу "Форс-мажори" і вже підібрані для них костюми, мені тоді здалося це такою важливою подією, що я повністю збанкрутувала і купила двоколірну версію годинника Cartier French Tank. У мене навіть гравірування на звороті ММ від ММ, і я планую подарувати цей годинник своїй дочці одного разу. Такі речі особливі і з ними є свій особливий зв'язок", - розповіла Меган Маркл.

Меган Маркл витратилася на подарунок для дитини (GettyImages)

Крім того, вона розповіла, що обов'язково своїм майбутнім дітям прочитає книгу Шела Сільверстейна "Живе дерево".

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