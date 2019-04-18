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Роды Меган Маркл: родственник герцогини проговорился о дате

STYLERЖизнь    18.04.2019 - 13:47
Роды Меган Маркл: родственник герцогини проговорился о дате
Меган Маркл родит малыша через несколько недель (Коллаж РБК-Украина)

Свекор Меган Маркл случайно проговорился о дате родов

Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, скорее всего родит своего первенца в начале мая. Такое предположение сделала общественность, увидев намек на предполагаемую дату в информации о поездке принца Чарльза в Германию.

Меган Маркл скорее всего станет мамой до 7 мая. Ранее в комментарии бывшего пресс-секретаря Елизаветы II для прессы появилась информация о том, что будущий наследник герцога и герцогини Сассекской должен появится на свет в последние дни апреля – начале мая. Таким образом он попытался развеять слухи о том, что Меган Маркл уже родила, но не показывает ребенка.

Роды Меган Маркл: родственник герцогини проговорился о дате

Меган Маркл родит ребенка в начале мая (Коллаж РБК-Украина)

Теперь появилась новая дата, до которой Меган Маркл должна разродиться. Сын Елизаветы II, принц Чарльз, свекор герцогини, сообщил, что он вместе со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз отправляется в Германию и сообщил дату отъезда – 7 мая.

Эксперты по королевской семье предположили, что принц Чарльз, который находится в прекрасных отношениях со своим сыном Гарри и невесткой, не может уехать в путешествие до рождения своего внука. Соответственно, малыш должен появится на свет до 7 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл сделала неожиданное заявление о своих родах. Кроме того, что она хочет провести этот день без внимания прессы и дома, она сообщила, что готова отказаться от анестезии и обезболивающих.

Также мы ранее писали о том, что экстрасенс раскрыла истинную сущность Меган Маркл.

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