Вместе - веселее. Лучшие игры для PlayStation на двоих
Игры для PlayStation на двоих практически всегда интересны и увлекательны. Лучшие локальные игры для PS4, рассчитанные на нескольких игроков, позволяют наслаждаться игрой вместе с друзьями или семьей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие игры на двоих для PlayStation следует выбрать для совместного досуга.
При подготовке материала были использованы следующие источники: PlayStation, The Gamer.
FIFA 22
FIFA 22 от EA Sports позволяет играть 2-4 игрокам.
Она рассчитана на настоящих футбольных фанатов и предлагает играть за лучшие команды мира, в разных форматах и на разных локациях.
Игровой сеанс может длиться в среднем в течение пяти минут.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
It Takes Two
It Takes Two позволяет играть 2 людям одновременно.
Она предлагает увлекательное и даже фантастическое приключение для подростков и взрослых, победить в котором можно только благодаря слаженной командной работе.
Игровой сеанс может длиться столько, на сколько у геймеров хватит сил и терпения.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Minecraft Dungeons
Minecraft Dungeons является совместной игрой для 2-4 игроков.
Она предлагает путешествие по Вселенной Minecraft с множеством разнообразных приключений, таинственных подземелий и интересных сокровищ.
Игровой сеанс может длиться от 30 минут и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Knack 2
Knack 2 позволяет играть 2 людям одновременно.
Эта игра рассчитана на тех, кто любит веселые приключения и борьбу с оригинальными механизированными врагами.
Игровой сеанс может длиться от 10 минут и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Borderlands 3
Borderlands 3 - совместная игра для 1-4 человек.
Этот неповторимый научно-фантастический шутер учит стрелять без промаха, преодолевать врагов, путешествовать по разным планетам и делить уникальную добычу.
Игровой сеанс может длиться столько, на сколько хватит сил.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
A Way Out
A Way Out предлагает играть 2 людям одновременно.
Эта приключенческая игра учит работать в команде и позволяет организовать дерзкий побег из тюрьмы, минуя охранную систему и строгих надзирателей.
Игровой сеанс может длиться от 20 минут и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7 рассчитана на 2 человек.
Эта игра подойдет фанатам гонок и симуляторов вождения. Она позволяет совершать быстрые заезды на трассах, садиться за руль более 400 автомобилей и опережать соперников в 37 разных локациях по всему миру.
Игровой сеанс может длиться от 5 минут и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Team Sonic Racing
Team Sonic Racing - соревновательная игра для 1-4 игроков.
Яркий мир Соника от компании Sega предлагает детям и взрослым погрузиться в невероятную скоростную гонку на картах в пределах разнообразных трасс за рулем фантастических машин.
Игровой сеанс может длиться от 10 минут и пока не устанут руки.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Mortal Kombat 11
Mortal Kombat 11 позволяет играть 2 людям одновременно.
Хорошо известная почитателями боевиков старой школы, эта игра позволяет соперничать в разных боях от имени разных героев.
Игровой сеанс может длиться от 5 минут и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition)
Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) - совместная игра для 1-4 человек.
Эта ролевая игра позволяет исследовать невероятный мир, в котором обитают опасные существа и коварные враги. Кроме того, герои регулярно находят сундуки с небывалыми сокровищами.
Игровой сеанс может длиться от часа и больше.
Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)
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