Вместе - веселее. Лучшие игры для PlayStation на двоих

Игры для PlayStation на двоих практически всегда интересны и увлекательны. Лучшие локальные игры для PS4, рассчитанные на нескольких игроков, позволяют наслаждаться игрой вместе с друзьями или семьей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: PlayStation, The Gamer.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие игры на двоих для PlayStation следует выбрать для совместного досуга.

FIFA 22

FIFA 22 от EA Sports позволяет играть 2-4 игрокам.

Она рассчитана на настоящих футбольных фанатов и предлагает играть за лучшие команды мира, в разных форматах и на разных локациях.

Игровой сеанс может длиться в среднем в течение пяти минут.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

It Takes Two

It Takes Two позволяет играть 2 людям одновременно.

Она предлагает увлекательное и даже фантастическое приключение для подростков и взрослых, победить в котором можно только благодаря слаженной командной работе.

Игровой сеанс может длиться столько, на сколько у геймеров хватит сил и терпения.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Minecraft Dungeons

Minecraft Dungeons является совместной игрой для 2-4 игроков.

Она предлагает путешествие по Вселенной Minecraft с множеством разнообразных приключений, таинственных подземелий и интересных сокровищ.

Игровой сеанс может длиться от 30 минут и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Knack 2

Knack 2 позволяет играть 2 людям одновременно.

Эта игра рассчитана на тех, кто любит веселые приключения и борьбу с оригинальными механизированными врагами.

Игровой сеанс может длиться от 10 минут и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Borderlands 3

Borderlands 3 - совместная игра для 1-4 человек.

Этот неповторимый научно-фантастический шутер учит стрелять без промаха, преодолевать врагов, путешествовать по разным планетам и делить уникальную добычу.

Игровой сеанс может длиться столько, на сколько хватит сил.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

A Way Out

A Way Out предлагает играть 2 людям одновременно.

Эта приключенческая игра учит работать в команде и позволяет организовать дерзкий побег из тюрьмы, минуя охранную систему и строгих надзирателей.

Игровой сеанс может длиться от 20 минут и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 рассчитана на 2 человек.

Эта игра подойдет фанатам гонок и симуляторов вождения. Она позволяет совершать быстрые заезды на трассах, садиться за руль более 400 автомобилей и опережать соперников в 37 разных локациях по всему миру.

Игровой сеанс может длиться от 5 минут и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing - соревновательная игра для 1-4 игроков.

Яркий мир Соника от компании Sega предлагает детям и взрослым погрузиться в невероятную скоростную гонку на картах в пределах разнообразных трасс за рулем фантастических машин.

Игровой сеанс может длиться от 10 минут и пока не устанут руки.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 позволяет играть 2 людям одновременно.

Хорошо известная почитателями боевиков старой школы, эта игра позволяет соперничать в разных боях от имени разных героев.

Игровой сеанс может длиться от 5 минут и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)

Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition)

Divinity: Original Sin 2 (Definitive Edition) - совместная игра для 1-4 человек.

Эта ролевая игра позволяет исследовать невероятный мир, в котором обитают опасные существа и коварные враги. Кроме того, герои регулярно находят сундуки с небывалыми сокровищами.

Игровой сеанс может длиться от часа и больше.

Кадр из игры (скриншот: youtube.com/PlayStation)