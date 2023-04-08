Разом утворюють токсини: 5 небезпечних комбінацій засобів для чищення, які радять в інтернеті

Які засоби для чищення не можна поєднувати

У TikTok набирає популярності тенденція CleanTok. Там користувачі соцмережі діляться своїми лайфхаками, які допомагають тримати будинок у чистоті.

Експерти закликають не повторювати такі техніки прибирання, бо деякі засоби у комбінації з іншими стають токсичними.

Навіть якщо випадково змішали шкідливу суміш, викиньте речовину, а самі вийдіть на певний час на свіже повітря. Якщо ви вдихнули хімічні речовини або відчуваєте труднощі з диханням чи сильний кашель, зверніться за медичною допомогою.

Експерти називають 5 небезпечних комбінацій.

Відбілювач і оцет

Ці два продукти ні в якому разі не можна змішувати разом, оскільки вони можуть утворювати "газоподібний хлор", стверджують експерти.

Це два основних засоби для чищення, які чудово працюють як дезінфікуючі речовини, але їх слід використовувати окремо.

Поєднання відбілювача та оцту може призвести до кашлю, утрудненого дихання, а також сльозотечі.

Відбілювач і нашатирний спирт

Експерти кажуть, що змішування відбілювача та аміаку створює хлорамін, токсичний газ, який має такі ж наслідки, як і змішування відбілювача та оцту.

Хлорамін також може викликати біль у грудях і задишку, тому уникайте цієї комбінації.

Засоби для очищення каналізації

Іноді господині використовують кілька засобів для чищення каналізації, аби максимально усунути неприємний запах. Але цього не слід робити.

Застосовуйте один засіб та дотримуйтесь інструкцій. Якщо не отримали бажано результату, то через кілька днів спробуйте застосувати інший, переконавшись, що попередній повністю вимито.

Харчова сода і оцет

Самі по собі харчова сода та оцет можуть фактично очистити весь будинок, що робить їх чудовою альтернативою дорогим фірмовим продуктам.

Однак їх ніколи не слід використовувати разом. При змішуванні вони перетворюються на піну, якщо її помістити в маленьку ємність, це може спричинити міні-вибух.

Відбілювач та миючий засіб для унітазу

Змішування кількох продуктів в унітазі дуже популярно в соціальних мережах. Однак, на думку професіоналів, це не зробить унітаз чистішим, і насправді це небезпечно.

Це комбінація, яка може утворювати газоподібний хлор, який здатний подразнювати очі та спричиняти утруднення дихання.