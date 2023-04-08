Вместе образуют токсины: 5 опасных комбинаций чистящих средств, которые советуют в интернете

Какие чистящие средства нельзя совмещать

В TikTok набирает популярность тенденция CleanTok. Там пользователи соцсети делятся своими лайфхаками, которые помогают держать дом в чистоте.

Эксперты призывают не повторять такие техники уборки, потому что некоторые средства в комбинации становятся токсичными.

Даже если случайно смешали вредную смесь, выбросьте вещество, а сами выйдите на время на свежий воздух. Если вы вдохнули химические вещества или испытываете трудности с дыханием или сильный кашель, обратитесь за помощью.

Эксперты называют пять опасных комбинаций.

Отбеливатель и уксус

Эти два продукта ни в коем случае нельзя смешивать вместе, поскольку они могут образовывать "газообразный хлор", утверждают эксперты.

Это два основных чистящих средства, которые прекрасно работают как дезинфицирующие вещества, но их следует использовать отдельно.

Сочетание отбеливателя и уксуса может привести к кашлю, затруднённому дыханию, а также слезотечению.

Отбеливатель и нашатырный спирт

Эксперты говорят, что смешивание отбеливателя и аммиака создает хлорамин, токсичный газ, который имеет такие же последствия, как смешивание отбеливателя и уксуса.

Хлорамин также может вызвать боли в груди и одышку, поэтому избегайте этой комбинации.

Средства для очистки канализации

Иногда хозяйки используют несколько средств для чистки канализации, чтобы максимально устранить неприятные запахи. Но этого не следует делать.

Используйте одно средство и следуйте инструкциям. Если не получили желательного результата, то через несколько дней попытайтесь применить другой, убедившись, что предыдущий полностью вымыт.

Пищевая сода и уксус

Сами по себе пищевая сода и уксус могут практически очистить весь дом, что делает их хорошей альтернативой дорогим фирменным продуктам.

Однако их никогда не следует использовать вместе. При смешивании они превращаются в пену, если ее поместить в маленькую емкость, это может повлечь за собой мини-взрыв.

Отбеливатель и моющее средство для унитаза

Смешивание нескольких продуктов в унитазе очень популярно в социальных сетях. Однако, по мнению профессионалов, это не сделает унитаз более чистым, и на самом деле это опасно.

Это опасная комбинация, которая может образовывать газообразный хлор, способный раздражать глаза и вызывать затруднение дыхания.