Жодних агресивних хімікатів: які натуральні засоби видалять цвіль у квартирі

Цвіль на стінах і стелях у квартирах нерідко утворюється через відсутність вентиляції в поєднанні з вогкістю, конденсатом, що постійно утворюється, і така проблема є поширеною для приміщень з надмірною вологістю, наприклад на кухнях і у ванних кімнатах.

Для боротьби з грибками представлений широкий арсенал різних засобів, у тому числі й агресивні хімікати з широким ціновим діапазоном. Як гідну альтернативу фахівці називають екологічно безпечні та недорогі способи.

Проблема утворення цвілі через надмірну вологість особливо актуальна в холодну пору року, зазначає засновниця британського бренду інструментів для еко-очищення Лаура Харнетт.

"Цвіль також може рости на підвіконнях та їх ущільнювачах, якщо утворився конденсат", - додає фахівець.

Двома найбільш поширеними областями в будинку для грибка через вологі умови у ванних кімнатах є міжплитковий шов та герметик у ванних кімнатах.

Відбілювач не зможе знищити спори цвілі, відповідно витрачати сили на тертя цих ділянок не варто, розповіла експерт.

Як же видалити цвіль без використання відбілювача чи сильних хімікатів? Для цього можна застосувати підручні засоби, що є у кожному домі.

Що знадобиться:

харчова сода (також відома як бікарбонат соди)

білий оцет

гаряча вода

стара зубна щітка

еко тканина

тазик (ємність)

багаторазовий розпилювач.

"Ви можете легко видалити цвіль з розчину та герметика екологічно безпечним і недорогим способом за допомогою білого оцту. Він має протигрибкові та антибактеріальні властивості, а також зупиняє зростання цвілі", - каже Лаура.

Який метод:

Приготуйте власну суміш для чищення в ємності, використовуючи 1 столову ложку харчової соди, 1 столову ложку білого оцту та 1 столову ложку гарячої води. Цієї кількості суміші буде достатньо, щоб очистити підвіконня чи герметик навколо вікна або ванни. Візьміть стару зубну щітку та круговими рухами акуратно втирайте цю суміш у затірку або герметик, уражений грибком. Потім протріть ділянку еко-ганчіркою. Такі тканини можуть поглинати значно більше ніж паперові рушники або деякі серветки з мікрофібри.

"Білий оцет також може запобігти повторній появі цвілі. Розпорошіть білий оцет на проблемну ділянку і дайте йому висохнути", - радить фахівець.

Якщо вам не подобається запах оцту, замість нього можна використовувати олію чайного дерева. Популярна ефірна олія є одночасно "протигрибковою та антибактеріальною", а також ефективною проти плісняви, радить експерт.

Спосіб з олією чайного дерева:

Використовуйте олію чайного дерева в розпилювачі, змішавши від 10 до 20 крапель олії зі склянкою води. Потім розпорошіть на уражені ділянки. Залишіть приблизно на 1 годину, потім почистіть старою зубною щіткою та промийте водою.

Цей метод працює як з фарбою, так і з усіма іншими типами поверхонь, включаючи стіни, вироби з дерева, віконні рами, затирання та герметики навколо ванни або раковини.