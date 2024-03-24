"Разом піднялися на багато гір": як рідний брат Кейт Міддлтон підтримує онкохвору сестру (фото)

Як Джеймс Міддлтон підтримав онкохвору сестру

Після неймовірно великої кількості варіантів зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору після перенесеної операції, принцеса оголосила, що у неї виявили рак і вона проходить курс хіміотерапії.

Коли світ відреагував на безпрецедентну новину про те, що Кейт - це вже третій член королівської родини, яка зараз хвора на рак, молодший брат принцеси поділився дитячим спогадом, який має глибокий сенс.

Він показав спільне фото з Міддлтон, тоді вони обидва були дітьми та збиралися на гору. Цієї фотокартки світ ще не бачив, адже це сімейний архів. Свій допис Джеймс доповнив мотивуючими словами, які адресовано його рідній сестрі.

"За ці роки ми разом піднялися на багато гір. Як сім’я, ми також піднімемося й на цю з вами", - підписав брат Кейт фотографію на фоні гір.

Джеймс Міддлтон підтримує онкохвору принцесу Уельську (фото: instagram.com/jmidy)

Нагадаємо, що у своєму емоційному відео зізнанні, принцеса Кейт подякувала доброзичливцям за їхні «чудові повідомлення підтримки» під час її одужання, яке вона назвала «неймовірно важкими місяцями для всієї нашої родини».