"Разом майже 9 років": донька Зіброва чесно зізналася, чому відклала весілля з коханим-бізнесменом

Діана Зіброва, донька українського артиста Павла Зіброва, розповіла, чому досі не вийшла заміж за свого обранця, бізнесмена Андрія Іщенка, з яким у стосунках вже майже 9 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її інтерв'ю Oboz.ua.

На запитання журналіста, чому 27-річна донька Зіброва досі не вийшла заміж, вона чесно відповіла, що їм час щось заважає.

"Наше весілля планувалося давно, проте свого часу церемонії завадив коронавірус, а згодом повномасштабна війна. Тож тепер план такий: весілля відбудеться після нашої Перемоги. Ми хочемо велику церемонію, а зараз, погодьтеся, не до пишних святкувань, немає внутрішнього настрою на це", - зазначила вона.

"Але в нас усе гаразд. Ми з Андрієм разом майже дев'ять років. Живемо то разом із батьками, то окремо - у кожен період нашого спільного життя своя історія. Дітей поки не плануємо", - зазначила донька Зіброва.

Діана Зіброва з батьками (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)

Хто така Діана Зіброва

Діана Зіброва народилася в 1997 році в другому шлюбі виконавця з дружиною Мариною.

Дівчина закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "міжнародна журналістика".

Після закінчення вона стала піарницею та SMM-менеджером свого батька. Зокрема, займається координацією зйомок, концертів, фотосесій та комунікацією з журналістами.

Донька Павла Зіброва (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)

Що відомо про стосунки Зібрової та Іщенка

З Андрієм Іщенком Діана познайомилася ще коли була школяркою.

Молодий чоловік тоді брав уроки вокалу в її зіркового батька, і вони декілька разів перетиналися, зокрема й на концертах Зіброва.

Через деякий час знайомство переросло в почуття. Для Діани Андрій став першим хлопцем, до нього у дівчини не було стосунків. Через два роки після початку роману хлопець освідчився коханій, але вона йому відмовила, оскільки не була готова до сім'ї.

Потім пара возз'єдналася і хотіла зіграти пишне весілля на 150-200 людей. Однак через пандемію коронавірусу ці плани довелося відкласти.

Діана Зіброва зі своїм обранцем (фото: facebook.com/Diana-Zibrova)