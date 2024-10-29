"Він самодостатній": Павло Зібров розповів про сина, який мешкає за кордоном

Павло Зібров від свого першого шлюбу має сина Сергія, і тепер співак розповів, як його нащадок мешкає за кордоном та чим він там займається.

Що з цього приводу сказав відомий виконавець, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу Rostyslove Production.

Павло Зібров розповів про сина

Так, артист зазначив, що у Сергія вже є двоє дітей, і він разом з рідними мешкає у Канаді. 40-річний чоловік має дистанційну роботу, працює у сфері IT.

"У нього двоє дітей. Він в Канаді вже давно. Вони там ходять у школу. Він айтівець, працює дистанційно. Заробляє сам на себе. Він мене вітає з днем народження та я - його та дітей. Живий і здоровий, - поділився Зібров.

Музикант, додав, що на початку дав "старт" своєму синові: допоміг йому з освітою, першими роботами, машинами, і усім, чим було потрібно. Наразі, як каже зірка, його нащадок є дорослою, самодостатньою людиною.

"Коли він був маленьким, то я допомагав з навчанням, влаштовував в університети, на роботу, допомагав. Тепер йому вже 40 років, у нього своя сім'я, свій заробіток. Шматок хліба я йому хороший зробив - машину й усе, що потрібно для старту. Далі він сам пішов і, якщо потрібна буде допомога, то, беззаперечно, я допоможу. Але він самодостатній", - сказав він.

Зібров розповів про сина Сергія (скриншоти)

Разом із дружиною і дітьми Сергій перетнув кордон України у 2022 році, і раніше Зібров говорив про те, що вони зробили це легально.

"Він такий вчений, розумний. Якщо чесно, то в нього зір, у нього білий квиток. Зір дуже поганий. Він у спеціальних окулярах ходить", - ділився подробицями співак.

Нагадаємо, першою дружиною Павла Зіброва була жінка на ім'я Тетяна. З нею він одружився ще у студентські роки, проте кохана його зрадила. Син Сергій з'явився на світ у 1983 році.

Після розлучення Зібров одружився вдруге, і у цьому шлюбі у них з дружиною Мариною з’явилася донька Діана.

Зібров з дружиною Мариною і донькою Діаною (скриншоти)