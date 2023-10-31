Разом з дитинства: історія сили кохання Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо

Історія кохання Ліонеля Мессі та Антонелли Рокуццо

Мессі познайомився зі своєю обраницею ще у п’ять років, адже вони жили в одному аргентинському місті Росаріо. Їхня зустріч відбулася завдяки вже відомому футболісту Лукасу Скаллі, який був найкращим другом Мессі. Спортсмени разом грали за дитячий футбольний клуб "Newell's Old Boys". А згодом Лукас представив Ліонелю свою двоюрідну сестру Антонеллу.

Пізніше Мессі не раз зізнався, що це було кохання з першого погляду. Ба більше, чоловік не сумнівався, що саме ця дівчина стане його дружиною у майбутньому і не помилився.

У дитинстві Ліонель з Антонеллою жили по сусідству, тому часто проводили разом час: вони гуляли, грали зі спільними друзями й писали один одному любовні листи. Попри юний вік, вони відчували, що це справжнє кохання, яке перегорне їхні життя.

Історія кохання Мессі та Антонелли (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Пізніше Ліонель був вимушений переїхати до Іспанії за станом здоров’я, адже його кар’єра футболіста була під загрозою. Тому, батько прийняв рішення переїжджати. Це поставило тимчасову крапку у стосунках нинішнього подружжя на довгі роки.

І за цей час Мессі вже встиг побудувати успішну кар’єру футболіста і стати одним з найкращих у своїй сфері. А ось Рокуццо стала дієтологом та активно розвивала свою діяльність у соціальних мережах.

2007 рік став для пари вирішальним, адже саме тоді Антонелла пережила втрату свого друга, а футболіст дізнавшись про це не зміг всидіти на місці - він приїхав та підтримав дівчину, яка стала коханням всього життя. З того часу вони разом і дуже щасливо проживають своє життя.

Історія кохання Мессі та Антонелли (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Родина Мессі та Рокуццо

У міру того, як розвивалася кар'єра Мессі, зростала і його родина. У листопаді 2012 року пара повідомили про народження первістка - на світ з'явився їхній син Тіаго. Через три роки, 11 вересні 2015 року, народився другий спадкоємець Матео.

Не дивлячись на дітей, вони все ще не були офіційно одружені. Проте 30 червня 2017 року Ліонель Мессі зіграв розкішне весілля з Рокуццо через десять років стосунків у рідному місті Росаріо.

Та вже через рік у березні 2018 року, у подружжя сталася ще одна радісна подія - вони стали батьками втретє. На світ з'явився їхній молодший син Чіро.

Історія кохання Мессі та Антонелли (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Пара Антонелли й Мессі досі разом, вони є прикладом справжнього кохання, оскільки їхні очі блищать, коли вони знаходяться поряд одне з одним. А зберегти такі емоції крізь роки - це велика робота обох партнерів.

Дружина футболіста підтримує його всюди і завжди готова допомогти, якщо це буде необхідно.