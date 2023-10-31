Вместе с детства: история силы любви Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо

История любви Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо

Месси познакомился со своей избранницей еще в пять лет, ведь они жили в одном аргентинском городе Росарио. Их встреча состоялась благодаря уже известному футболисту Лукасу Скалли, который был лучшим другом Месси. Спортсмены вместе играли за детский футбольный клуб "Newell's Old Boys". Впоследствии Лукас представил Лионелю свою двоюродную сестру Антонеллу.

Позже Месси не раз признался, что это была любовь с первого взгляда. Более того, мужчина не сомневался, что именно эта девушка станет его женой в будущем и не ошибся.

В детстве Лионель с Антонеллой жили по соседству, поэтому часто проводили вместе время: они гуляли, играли с общими друзьями и писали друг другу любовные письма. Несмотря на юный возраст, они чувствовали, что это настоящая любовь, которая перевернет их жизни.

История любви Месси и Антонеллы (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Позже Лионель вынужден был переехать в Испанию по состоянию здоровья, ведь его карьера футболиста была под угрозой. Поэтому отец принял решение переезжать. Это поставило временную точку в отношениях нынешних супругов на долгие годы.

И за это время Месси уже успел построить успешную карьеру футболиста и стать одним из самых лучших в своей сфере. А вот Рокуццо стала диетологом и активно развивала свою деятельность в социальных сетях.

2007 год стал для пары решающим, ведь именно тогда Антонелла пережила потерю своего друга, а футболист, узнав об этом, не смог усидеть на месте - он приехал и поддержал девушку, которая стала любовью всей жизни. С этого времени они вместе и очень счастливо проживают свою жизнь.

История любви Месси и Антонеллы (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Семья Месси и Рокуццо

По мере того как развивалась карьера Месси, росла и его семья. В ноябре 2012 пара сообщили о рождении первенца - на свет появился их сын Тиаго. Через три года, 11 сентября 2015 года, родился второй наследник Матео.

Несмотря на детей, они все еще не были официально в браке. Однако 30 июня 2017 года Лионель Месси сыграл роскошную свадьбу с Рокуццо через десять лет отношений в родном городе Росарио.

Но уже через год в марте 2018 года у супругов произошло еще одно радостное событие - они стали родителями в третий раз. На свет появился их младший сын Чиро.

История любви Месси и Антонеллы (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Пара Антонеллы и Месси до сих пор вместе, они являются примером настоящей любви, поскольку их глаза блестят, когда они находятся рядом друг с другом. А сохранить такие эмоции через годы - это большая работа обоих партнеров.

Жена футболиста поддерживает его всюду и всегда готова помочь, если это будет необходимо.