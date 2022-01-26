Як розігріти вчорашній рис, щоб він залишався розсипчастим: цікавий лайфхак

Часто так трапляється, що щойно приготованого рису вистачає не на один раз. На другий день страву важко розігріти, аби вона мала апетитний вигляд.

Тому фуд-блогерка Емілі Марайко в Instagram поділилась хитрістю, яка допоможе розігріти гарнір і не перетворити його в одну суцільну грудку.

Так, усе дуже просто. Зокрема, потрібно викласти порцію рису на тарілку, а на нього – шматочок льоду. Далі усе накрийте пергаментом і відправте у мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини.

Після цього потрібно прибрати лід, перемішати усе і насолоджуватися стравою.

Страва приємно здивує своїм смаком, ніби ви щойно її приготували.

Відповідний ролик зібрав багато лайків та коментарів.

Зазначимо, що білий рис містить вітаміни групи B, амінокислоти, калій, фосфор тощо. Усі вони важливі для нашого організму, адже зміцнюють нігті, покращують роботу кишківника й навіть сповільнюють процеси старіння шкіри.

Також на відміну від інших злаків, у рисі немає глютену – сильного алергену. Тож білий злак можна вживати навіть алергикам.

До того ж найбільше в рисі складних вуглеводів, а це джерело енергії й підтримка м'язів.