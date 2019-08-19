Разочаровался в идеалах: боевик "ДНР" переехал жить под Киев

В Киевской области внезапно вычислили мужчину, который воевал на Донбассе на стороне террористов "ДНР". Как сообщает пресс-служба СБУ, в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил так называемую службу в одном из незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Отмечается, что в составе террористов злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе.

К слову, боевик принимал участие в военных учениях, которые проводили с личным составом кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурству на блокпостах и боевым дежурствам на позициях вблизи линии разграничения.

Но не все сложилось так гладко, мужчина разочаровался в идеалах боевиков и поступил работать на шахту, потом решил уехать жить в Киевскую область.

"Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности – несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, которые содержат переписку, связанную с участием в террористической организации", – сообщили в СБУ.

Фото: Боевик из "ДНР" (пресс-служба СБУ)

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал показания, которые подтвердили наличие российских военных на Донбассе.

Как мы ранее сообщали, на Донбассе уничтожили еще одного боевика "ДНР" Александра Лебедева с позывным "Кемел". Его украинская армия ликвидировала еще 2 июня 2018 года, но о его смерти стало известно только сейчас.

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