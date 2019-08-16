Полный зашквар: в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" (фото)

Боевики решили увековечить погибшего Александра Захарченко
В оккупированном Донецке боевики сделали памятник бывшему главе боевиков "ДНР" Александру Захарченко. При этом данную скульптуру сильно "разнесли" пользователи сети.
Оригинальный снимок опубликовало новостное издание боевиков "Инцидент ДНР". После этого фото скульптуры разлетелось по сети с многочисленными комментариями к нему.
Памятник Захарченко (фото: twitter.com/Lana_mem)
Вот, как оценивают памятник люди:
Скриншоты с Twitter
Напомним, что в "ДНР" со скандалом отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина. В Донецке организаторы концерта не захотели иметь проблемы и отменили мероприятие.
Ранее сообщалось о том, что террористы "ДНР" выдали новый фейк о захвате украинских территорий.
Мы также писали о том, что на Донбассе убили сына одного из главарей "ДНР" рэпера Егора "Борзини".