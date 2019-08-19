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Боевики запретили студентам выезжать из ОРДЛО

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 13:07
Боевики запретили студентам выезжать из ОРДЛО
Иллюстративное фото (youtube.com vice news)

Боевики начали масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу

Боевики запретили студентам выезжать из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По данным разведки Минобороны, в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях противник в очередной раз начал масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения.

"Для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва" российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на то, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды Вооруженных сил РФ. В посольстве выразили обеспокоенность и в очередной раз призвали Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Как писало РБК-Украина, в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии Российской Федерации было осуждено 17 жителей полуострова. По информации правозащитников, всего в нынешнем году было открыто 20 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса России "за уклонение от военной службы в Вооруженных силах РФ", по 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении.

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