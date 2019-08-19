Розчарувався в ідеалах: бойовик "ДНР" переїхав жити під Київ

У Київській області раптово знайшли чоловіка, який воював на Донбасі на стороні терористів "ДНР". Як повідомляє прес-служба СБУ, в 2014 році житель Харцизька три місяці проходив так звану службу в одному з незаконних збройних формувань "ДНР".

Наголошується, що в складі терористів зловмисник виконував функції охоронця штабу, дислокованого в рідному місті.

До речі, бойовик брав участь у військових навчаннях, які проводили з особовим складом кадрові військовослужбовці збройних сил РФ. Ватажками терористичного угруповання він також залучався до чергування на блокпостах і бойових чергувань на позиціях поблизу лінії розмежування.

Але не все склалося так гладко, чоловік розчарувався в ідеалах бойовиків і пішов працювати на шахту, потім вирішив виїхати жити в Київську область.

"Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника в одному з районів Київської області правоохоронці виявили додаткові докази його протиправної діяльності – кілька мобільних телефонів і комп'ютерну техніку, які містять листування, пов'язану з участю в терористичній організації", – повідомили в СБУ

Фото: Бойовик з "ДНР" (прес-служба СБУ)

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України. Зловмисник повністю визнав свою провину і дав свідчення, які підтвердили наявність російських військових на Донбасі.

Як ми раніше повідомляли, на Донбасі знищили ще одного бойовика "ДНР" Олександра Лебедєва з позивним "Кемел". Його українська армія ліквідувала ще 2 червня 2018 року, але про його смерть стало відомо тільки зараз.

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