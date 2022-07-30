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Як розморозити морозилку за 10 хвилин: названий суперспосіб

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Субота 30 липня 2022 12:47
Як розморозити морозилку за 10 хвилин: названий суперспосіб Фото: названий спосіб швидкого розморожування морозильної камери (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто розморожування морозильної камери стає справжньою проблемою, так як потрібно дуже довго чекати і витратити багато часу.

Про простий і ефективний спосіб розморожування розповіли у виданні Express.

Найпростіший спосіб розморозити морозилку

Для цього вам потрібен всього один предмет - це фен для волосся. Візьміть його, включіть на гаряче повітря і піднесіть до морозилки, направляйте струмінь гарячого повітря 10 хвилин, потім дайте холодильнику трохи постояти.

Як розморозити морозилку за 10 хвилин: названий суперспосібТакож користувачі діляться своїми способами розморожування холодильника, але вони не дуже швидкі.

Серед них є спосіб поставити миску з теплою водою в морозилку, а також старий і перевірений метод - просто вимкнути холодильник і залишити його на ніч.

Пам'ятайте, що розморожувати камеру потрібно при вимкненому холодильнику, з відкритими дверима морозильної камери. Лід, що накопичився всередині камери, після закінчення часу почне танути. Для більш швидкого розморожування можна поставити посудину з гарячою водою в холодильник, при цьому, закривши дверцята.

Читайте також, що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник.

Раніше ми писали, що станеться, якщо покласти рулон туалетного паперу в холодильник.

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