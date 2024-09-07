Уявіть, що знову можна подорожувати: 6 найкрасивіших аеропортів світу

Уявіть собі, що ми знову можемо подорожувати світом без абияких перешкод та заборон. Найшвидший шлях подолати відстань - це літак, а де сідають на літак? У аеропорті! Але які 6 аеропортів світу - настільки круті, що майже заміняють собою усі враження від подорожі?

Китайський аеропорт Дасін

Аеропорт Дасін став справжньою перлиною сучасної авіації Китаю. Його вартість оцінюється приблизно в 11,5 мільярдів доларів, що робить цей проєкт найдорожчим в історії китайської цивільної авіації.

Головний термінал аеропорту вражає своїми масштабами, займаючи площу майже в 1 мільйон квадратних метрів. Крім того, дах цього терміналу визнано найбільшим у світі сталевим дахом - за розміром він дорівнює 25 футбольним полям.

Аеропорт розташований за 46 кілометрів від Пекіна і здатен приймати до 620 тисяч рейсів на рік. Це дозволяє обслуговувати до 72 мільйонів пасажирів та перевозити близько 2 мільйонів тонн вантажів.

Аеропорт Дасін (фото: Вікіпедія)

Стамбульський мега-аеропорт

Новий аеропорт Стамбула - це грандіозний проєкт, який після завершення у 2027 році матиме площу, більшу за Манхеттен. Його проєкт було розроблено відомою лондонською фірмою Grimshaw за участю Haptic та Nordic, що додало до архітектури аеропорту унікальні риси, натхнені історією та культурою Стамбула.

Одна з найвизначніших деталей - диспетчерська вежа, виконана у формі тюльпана, який є національним символом Туреччини. Крім того, головний транзитний зал оформлений у вигляді протоки Босфор, що додає місцевого колориту.

Ще до офіційного відкриття президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що цей аеропорт стане найбільшим у світі, здатним обслуговувати до 150 мільйонів пасажирів щорічно, з потенційним розширенням до 200 мільйонів.

Аеропорт матиме більше 350 напрямків і вже на першому етапі включає такі об'єкти, як основний термінал на 90 мільйонів пасажирів, паркінг на 12 тисяч місць, а також 5 злітно-посадкових смуг.

Новий аеропорт у Стамбулі (фото: Budport.com.ua)

Екологічний аеропорт Чангі у Сінгапурі

Аеропорт Чангі в Сінгапурі є прикладом того, як архітектори втілюють екологічні ідеї в авіації. Компанія Safdie Architects створила справжній шедевр, який неодноразово визнавався найкращим аеропортом світу.

Найвідоміша частина цього аеропорту - це термінал Jewel Changi, відомий своїм зеленим дизайном і найвищим у світі критим водоспадом. Вода падає з вершини сталевого купола, створюючи незабутнє видовище для пасажирів.

На верхньому рівні розташований Canopy Park, який включає 13 тисяч квадратних метрів садів, пішохідних доріжок, дитячих майданчиків і топіарій для тварин. Також тут є понад 280 магазинів, ресторанів і навіть готель для зручності мандрівників.

Аеропорт Чангі в Сінгапурі (фото: Вікіпедія)

Оновлений аеропорт О'Хара у Чикаго

Аеропорт О'Хара в Чикаго отримав новий поштовх до розвитку завдяки проєкту розширення, вартістю 8,5 мільярдів доларів. Студія Gang виграла тендер на цей проєкт, змагаючись із такими архітектурними гігантами, як Santiago Calatrava та Norman Foster.

Новий термінал отримав сучасний дизайн з "решітчастим" фасадом, що додає споруді незвичайного вигляду. Величезний атріум всередині наповнений рослинами і має деталі з натурального дерева, створюючи спокійну та затишну атмосферу для пасажирів.

Аеропорт О'Хара (фото: Budport.com.ua)

Панамський аеропорт Токумен - футуристичний простір

У січні 2019 року в Панамі відкрився новий термінал аеропорту Токумен, який за своїм дизайном нагадує космічний корабель. Ця споруда, створена під керівництвом Нормана Фостера, гармонійно вписується в панамський ландшафт, створюючи незабутні краєвиди як зовні, так і всередині.

В центрі терміналу розташований сад, засаджений рослинністю з тропічних лісів Панами, що додає приміщенню відчуття природної гармонії. Сучасні технології й унікальний дизайн роблять цей термінал одним із найбільш привабливих для мандрівників.

Аеропорт Токумен, Панама (фото: Budport.com.ua)

Аеропорт Мюнхена - від пива до серфінгу

Міжнародний аеропорт імені Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхені відомий не тільки як важливий авіаційний вузол, але й як місце, де можна скуштувати справжнє німецьке пиво. Унікальна пивоварня прямо на території аеропорту пропонує свіже пиво, яке можна смакувати з традиційними баварськими сосисками.

Але якщо вам хочеться активнішого дозвілля під час тривалої пересадки, то цей аеропорт також пропонує цікаву екскурсію, що включає відвідини терміналів, ангарів і навіть зустріч з найбільшим літаком у світі - Airbus A380.

Для тих, хто шукає ще більше розваг, в аеропорту навіть є можливість безкоштовно спробувати серфінг на штучних хвилях!

Аеропорт Мюнхену (фото: Вікіпедія)