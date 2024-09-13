В разы выше американской Статуи Свободы: 5 грандиозных монументов мира
Обычная девятиэтажка - 30 метров в высоту, а Статуя Свободы в США - всего 46 метров. Даже если считать с пьедесталом, она не выше 93 метров. Но в мире есть гораздо более высокие статуи, которые просто поражают воображение своими "поднебесными" размерами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 5 величественных и грандиозных монументах мира, которые размерами могут посоревноваться с небоскребами.
Статуя богини Каннон в Сендае, 100 метров, Япония.
Статуя богини Каннон в городе Сендай - один из самых заметных и важных религиозных памятников в регионе. Каннон, или Гуаньинь, как ее называют в Китае, является богиней милосердия и сострадания в буддизме, и ее почитают во многих странах Азии под разными именами.
Монумент, известный как Сендай Дайканнон, возвышается на 100 метров, что делает его одной из самых высоких статуй в Японии и мире. Статуя была построена в 1991 году, и она изображает Каннон в элегантной позе с поднятой рукой в жесте благословения, а в другой руке она держит жезл, символизирующий ее способность отгонять страдания и несчастья.
Посетители могут подняться на вершину статуи, откуда открываются увлекательные панорамы на город Сендай и окружающую природу.
Статуя богини Каннон в городе Сендай (фото: Википедия)
Статуя Гуаньинь в Санья, 108 метров, Китай
Гуаньинь Наньшань - это одна из самых выдающихся достопримечательностей на острове Хайнань в городе Санья. Она посвящена богине милосердия и сострадания, которую почитают в буддизме, и является важным местом паломничества для буддистов со всего мира.
Статую завершили в 2005 году и с тех пор она стала символом региона. С высотой в 108 метров она входит в список самых высоких статуй в мире. Фигура Гуаньинь имеет три лица, каждое из которых обращено в разные стороны света, что символизирует ее всепроницаемую защиту и поддержку. Статуя стоит на лотосе, что подчеркивает духовную чистоту и связь с буддистскими традициями.
Помимо статуи комплекс Наньшань предлагает посетителям возможность осмотреть многочисленные храмы, сады и музеи, где можно погрузиться в китайскую культуру и буддистскую философию. Это место привлекает не только своей духовностью, но и красотой окружающей природы.
Статуя Гуаньинь в Санья (фото: Википедия)
Горуда-Вишну-Кенчана, 121 метр, Бали, Индонезия.
Гаруда-Вишну-Кенчана, или GWK, - это огромный культурный парк на острове Бали, символизирующий индуистское божество Вишну и его мифического орла Гаруду.
Этот монумент является символом защиты и надежды в индонезийской культуре и имеет большое религиозное значение для индуистов. Летящая на спине Гаруды статуя Вишну поражает своей масштабностью и детализацией.
Высота статуи составляет 121 метр, что делает ее одной из самых высоких в мире. Проект был создан известным индонезийским скульптором Нюманом Нуартом, а строительство продолжалось с 1997 до 2018 года. Статуя изготовлена из меди и латуни, а стальная конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость.
Культурный парк, где находится статуя, охватывает более 60 гектаров и предлагает посетителям не только возможность осмотреть эту грандиозную скульптуру, но и насладиться культурными представлениями, танцевальными шоу и концертами.
Горуда-Вишну-Кенчана (фото: Википедия)
Статуя Будды Шакьямуни, 130 метров, Мьянма
Статуя Лейкьянсеткьяр Будда в городе Моньюа, Мьянма, является одной из самых больших статуй Будды в мире. Этот впечатляющий памятник Будды Шакьямуни, основателя буддизма, достигает 130 метров в высоту и был завершен в 2008 году.
Строительство статуи финансировалось посредством пожертвований верующих и поддержки правительства. Она сделана из железобетона и покрыта бронзой, что придает ей прочность и величие. Внутри статуи есть помещение для молитв и медитаций, что позволяет посетителям обрести духовное спокойствие и гармонию.
Территория вокруг статуи также тщательно обустроена: здесь находятся сады, водоемы и дополнительные статуи, подчеркивающие особую духовную атмосферу этого места.
Статуя Лейкьянсеткьяр Будда в Моньюа (фото: Википедия)
Статуя Единства (статуя Валлабхаи Пателя), 240 метров, Индия
Статуя Единства, посвященная политике Валлабхаи Пателе, является символом независимости и национального единства Индии. Это самая большая статуя в мире, высота которой составляет 182 метра, а вместе с постаментом - целых 240 метров.
Этот памятник поражает не только своими размерами, но и историческим значением, ведь Патель сыграл ключевую роль в объединении Индии после ее независимости.
Скульптура изготовлена из бронзы и стали, и для ее создания были привлечены тысячи рабочих из всей Индии и мира. Она способна выдержать сильнейшие ураганы и землетрясения, что подчеркивает ее крепость и долговечность. Официальное открытие статуи состоялось 31 октября 2018, в день рождения Пателя.
Вокруг статуи создан комплекс с музеями, выставочными залами и парками. Посетители могут подняться на смотровую платформу на высоте 153 метров и насладиться видами окружающей природы.
Статуя Валлабхаи Пателя (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания BBC Science Focus Magazine, Pure Travel, Википедия.