Разговаривать нужно всегда: Вакарчук сделал громкое заявление о России

Святослав Вакарчук сделал громкое заявление касательно России. Лидер партии "Голос" заявил, что Украина должна и дальше вести переговоры с Россией, чтобы вернуть оккупированный Донбасс. Об этом музыкант сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда. И переговоры, разговоры, обмен позициями - они нужны. Потому что, если вы не разговариваете, тогда ничто не двигается с места. Но переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате", -​​ отметил он.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Также Вакарчук подчеркнул, что телефонные разговоры или обмен мнениями может принести ощутимую пользу, при этом должен присутствовать исключительно официальный формат общения.

"Нормандский и минский формат - очень важные с двух точек зрения. Во- первых, они дают возможность проводить открытые переговоры. Когда у вас есть партнеры с мировым именем, вам намного легче открыто отстаивать свою позицию Вторая причина - практичная. К этим двум форматам привязаны санкции России", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук не планирует отказываться от музыки, несмотря на решение идти в большую политику.

Напомним, что Вакарчук заявил, что будет помогать Зеленскому в реформах. Музыкант считает, что президента нужно контролировать. Также лидер "Голоса" не рассказал о планах касательно дальнейшей коалиции в новом парламенте и не назвал политсилы, с которыми готов сотрудничать.

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