Розмовляти потрібно завжди: Вакарчук зробив гучну заяву про Росію

Святослав Вакарчук зробив гучну заяву щодо Росії. Лідер партії "Голос" заявив, що Україна повинна і далі вести переговори з Росією, щоб повернути окупований Донбас. Про це музикант повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я вважаю, що розмовляти потрібно завжди. І переговори, розмови, обмін позиціями - вони потрібні. Тому що, якщо ви не розмовляєте, тоді ніщо не рухається з місця. Але переговори потрібно продовжувати в цивілізованому форматі", - зазначив він.

Святослав Вакарчук (фото: РБК-Україна)

Також Вакарчук підкреслив, що телефонні розмови або обмін думками може принести відчутну користь, при цьому повинен бути виключно офіційний формат переговорів.

"Нормандський і мінський формат - дуже важливі з двох точок зору. По - перше, вони дають можливість проводити відкриті переговори. Коли у вас є партнери з світовим ім'ям, вам набагато легше відкрито відстоювати свою позицію Друга причина - практична. До цих двох форматів прив'язані санкції Росії", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що Святослав Вакарчук не планує відмовлятися від музики, незважаючи на рішення йти у велику політику.

Нагадаємо, що Вакарчук заявив, що буде допомагати Зеленському в реформах. Музикант вважає, що президента треба контролювати. Також лідер "Голоса" розповів про плани щодо подальшої коаліції у новому парламенті і не назвав політсили, з якими готовий співпрацювати.

Ми також писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram у свій день народження і записав перше відеозвернення до шанувальників.