ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разговаривать нужно всегда: Вакарчук сделал громкое заявление о России

STYLERПерсоны    04.06.2019 - 08:09
Разговаривать нужно всегда: Вакарчук сделал громкое заявление о России
Святослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук высказал свое мнение

Святослав Вакарчук сделал громкое заявление касательно России. Лидер партии "Голос" заявил, что Украина должна и дальше вести переговоры с Россией, чтобы вернуть оккупированный Донбасс. Об этом музыкант сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда. И переговоры, разговоры, обмен позициями - они нужны. Потому что, если вы не разговариваете, тогда ничто не двигается с места. Но переговоры нужно продолжать в цивилизованном формате", -​​ отметил он.

Разговаривать нужно всегда: Вакарчук сделал громкое заявление о РоссииСвятослав Вакарчук (фото: РБК-Украина)

Также Вакарчук подчеркнул, что телефонные разговоры или обмен мнениями может принести ощутимую пользу, при этом должен присутствовать исключительно официальный формат общения.

"Нормандский и минский формат - очень важные с двух точек зрения. Во- первых, они дают возможность проводить открытые переговоры. Когда у вас есть партнеры с мировым именем, вам намного легче открыто отстаивать свою позицию Вторая причина - практичная. К этим двум форматам привязаны санкции России", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук не планирует отказываться от музыки, несмотря на решение идти в большую политику.

Напомним, что Вакарчук заявил, что будет помогать Зеленскому в реформах. Музыкант считает, что президента нужно контролировать. Также лидер "Голоса" не рассказал о планах касательно дальнейшей коалиции в новом парламенте и не назвал политсилы, с которыми готов сотрудничать.

Мы также писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram в свой день рождения и записал первое видеообращение к поклонникам.

Океан не молчит: в сети отреагировали на призыв Вакарчука Прекрасная возможность: Вакарчук обратился к украинцам
Новости Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь