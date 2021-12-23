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Разгорается новый скандал: Тина Кароль впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами"

Автор: Роман Мирончук

Тина Кароль не участвовала в этом году в "Танцах со звездами" в качестве ведущей, хотя изначально договаривалась об этом с продюсерами. За неделю до выхода проекта ей сказали, что будет еще третья ведущая на коммерческой основе.

Об этом известная украинская певица рассказала в интервью "КП в Украине".

"Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело", - заявила Тина.

При этом новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук говорила о том, что у Кароль какие-то недопонимания с телеканалом, поэтому продюсеры предложили вести проект ей.

Певица добавила, что в этом и заключаются интриги, которые происходят внутри коллектива.

"Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль", - отметила артистка.

Она также заявила, что многие думали, что у нее контракт с телеканалом, но на самом деле каждый новый сезон они договаривались вновь и вновь. Певица сказала, что если телеканал позовет ее еще раз, то она сядет за стол переговоров.

Напомним, ведущая "Танцев" Иванна Онуфрийчук официально вышла замуж за миллионера через 8 месяцев после свадьбы.

Мы также писали о том, хореограф Евгений Кот признался, почему второй год подряд не участвует в "Танцах со звездами".

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Тина КарольТанцы со звездами