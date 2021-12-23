Розгорається новий скандал: Тіна Кароль вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками"

"Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я була права, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло", - заявила Тіна.

При цьому нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук говорила про те, що у Кароль якісь непорозуміння з телеканалом, тому продюсери запропонували вести проєкт Їй.

Співачка додала, що в цьому і полягають інтриги, які відбуваються всередині колективу.

"Мені непросто дався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль", - зазначила артистка.

Вона також заявила, що багато хто думав, що у неї контракт з телеканалом, але насправді кожен новий сезон вони домовлялися знову і знову. Співачка сказала, що якщо телеканал покличе її ще раз, то вона сяде за стіл переговорів.