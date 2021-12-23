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Розгорається новий скандал: Тіна Кароль вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками"

Автор: Роман Мирончук

Тіна Кароль не брала участі в цьому році в "Танцях з зірками" в якості ведучої, хоча спочатку домовлялася про це з продюсерами. За тиждень до виходу проєкту їй сказали, що буде ще третя ведуча на комерційній основі.

Про це відома українська співачка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

"Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я була права, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло", - заявила Тіна.

При цьому нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук говорила про те, що у Кароль якісь непорозуміння з телеканалом, тому продюсери запропонували вести проєкт Їй.

Співачка додала, що в цьому і полягають інтриги, які відбуваються всередині колективу.

"Мені непросто дався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль", - зазначила артистка.

Вона також заявила, що багато хто думав, що у неї контракт з телеканалом, але насправді кожен новий сезон вони домовлялися знову і знову. Співачка сказала, що якщо телеканал покличе її ще раз, то вона сяде за стіл переговорів.

Нагадаємо, ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера через 8 місяців після весілля.

Ми також писали про те, хореограф Євген Кот зізнався, чому другий рік поспіль не бере участі в "Танцях з зірками".

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