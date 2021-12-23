Разгорается новый скандал: Тина Кароль впервые призналась, почему ушла из "Танцев со звездами"

Тина Кароль не участвовала в этом году в "Танцах со звездами" в качестве ведущей, хотя изначально договаривалась об этом с продюсерами. За неделю до выхода проекта ей сказали, что будет еще третья ведущая на коммерческой основе.

Об этом известная украинская певица рассказала в интервью " КП в Украине ".

"Оценив нашу панель ведущих, я сразу сказала, что не вижу в этом успеха, и отказалась. Это микроклимат, сценарная история. И я была права, не взлетел этот дуэт. И трио в таком формате тоже бы не взлетело", - заявила Тина.

При этом новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук говорила о том, что у Кароль какие-то недопонимания с телеканалом, поэтому продюсеры предложили вести проект ей.

Певица добавила, что в этом и заключаются интриги, которые происходят внутри коллектива.

"Мне непросто дался мой статус, и я не готова каждого подтягивать к имени Тина Кароль", - отметила артистка.

Она также заявила, что многие думали, что у нее контракт с телеканалом, но на самом деле каждый новый сезон они договаривались вновь и вновь. Певица сказала, что если телеканал позовет ее еще раз, то она сядет за стол переговоров.