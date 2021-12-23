ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розгорається новий скандал: Тіна Кароль вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками"

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 10:41
Розгорається новий скандал: Тіна Кароль вперше зізналася, чому пішла з "Танців з зірками" Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Автор: Роман Мирончук

Тіна Кароль не брала участі в цьому році в "Танцях з зірками" в якості ведучої, хоча спочатку домовлялася про це з продюсерами. За тиждень до виходу проєкту їй сказали, що буде ще третя ведуча на комерційній основі.

Про це відома українська співачка розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

"Оцінивши нашу панель ведучих, я відразу сказала, що не бачу в цьому успіху, і відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я була права, не злетів цей дует. І тріо в такому форматі теж би не злетіло", - заявила Тіна.

При цьому нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук говорила про те, що у Кароль якісь непорозуміння з телеканалом, тому продюсери запропонували вести проєкт Їй.

Співачка додала, що в цьому і полягають інтриги, які відбуваються всередині колективу.

"Мені непросто дався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль", - зазначила артистка.

Вона також заявила, що багато хто думав, що у неї контракт з телеканалом, але насправді кожен новий сезон вони домовлялися знову і знову. Співачка сказала, що якщо телеканал покличе її ще раз, то вона сяде за стіл переговорів.

Нагадаємо, ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за мільйонера через 8 місяців після весілля.

Ми також писали про те, хореограф Євген Кот зізнався, чому другий рік поспіль не бере участі в "Танцях з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Танцы со звездами
LITE
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення