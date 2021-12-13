ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разгневаете Черного Тигра: как нельзя украшать елку на Новый год 2022

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 10:20
Разгневаете Черного Тигра: как нельзя украшать елку на Новый год 2022 Фото: Как нельзя украшать елку на Новый год (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Символом Нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр, поэтому украшать праздничную елку нужно так, чтобы "не обидеть" покровителя этого периода.

Об этом пишет Mybusiness.

Разносортные игрушки

В этом году лучше выбрать один стиль украшения новогодней елки, а не навешивать на праздничное дерево игрушки разных эпох, как современных, так советских.

Эксперты говорят, что такой "разносол" может разозлить Тигра, привыкшего к порядку.

Символы других восточных знаков

Даже если у вас остались игрушки с прошлых годов, лучше отложить их до того времени, когда это снова будет актуально. Символы лошадок, барашков, свиней, быков - не очень понравятся Тигру, который считается "ревнивым" знаком.

А вот различные фигурки кошечек будут вполне уместны. Ведь Тигр из семейства кошачьих, поэтому с родственниками он соперничать не будет.

Дождики и прочая мишура

Всякие дождики и пушистые гирлянды лучше даже не доставать из коробок. Подобная пестрая мишура может показаться Тигру безвкусицей.

Красные и желтые игрушки

Красный и желтый цвет отвечает за стихию огня, которая противоположна нынешнему знаку - Черному (Синему) Водяному Тигру.

Елку на 2022 год лучше наряжать во всех оттенках голубого: особенно следует обратить внимание на морские и бирюзовые цвета. Черный цвет тоже в приоритете.

Ранее мы писали про частые ошибки, которые могут испортить "Оливье" даже из дорогих и качественных ингредиентов.

Также сообщалось, что в Украине старые елочные игрушки можно продать за крупную сумму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год
LITE
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы
День Андрея: что строго запрещено делать в этот христианский праздник и главные приметы