Разгневаете Черного Тигра: как нельзя украшать елку на Новый год 2022
Символом Нового 2022 года станет Черный Водяной Тигр, поэтому украшать праздничную елку нужно так, чтобы "не обидеть" покровителя этого периода.
Об этом пишет Mybusiness.
Разносортные игрушки
В этом году лучше выбрать один стиль украшения новогодней елки, а не навешивать на праздничное дерево игрушки разных эпох, как современных, так советских.
Эксперты говорят, что такой "разносол" может разозлить Тигра, привыкшего к порядку.
Символы других восточных знаков
Даже если у вас остались игрушки с прошлых годов, лучше отложить их до того времени, когда это снова будет актуально. Символы лошадок, барашков, свиней, быков - не очень понравятся Тигру, который считается "ревнивым" знаком.
А вот различные фигурки кошечек будут вполне уместны. Ведь Тигр из семейства кошачьих, поэтому с родственниками он соперничать не будет.
Дождики и прочая мишура
Всякие дождики и пушистые гирлянды лучше даже не доставать из коробок. Подобная пестрая мишура может показаться Тигру безвкусицей.
Красные и желтые игрушки
Красный и желтый цвет отвечает за стихию огня, которая противоположна нынешнему знаку - Черному (Синему) Водяному Тигру.
Елку на 2022 год лучше наряжать во всех оттенках голубого: особенно следует обратить внимание на морские и бирюзовые цвета. Черный цвет тоже в приоритете.
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