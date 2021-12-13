Розгніваєте чорного Тигра: як не можна прикрашати ялинку на Новий рік 2022

Символом Нового 2022 року стане Чорний Водяний Тигр, тому прикрашати святкову ялинку потрібно так, щоб "не образити" покровителя цього періоду.

Різносортні іграшки

Цього року краще вибрати один стиль прикраси новорічної ялинки, а не навішувати на святкове дерево іграшки різних епох, як сучасних, так радянських.

Експерти кажуть, що такий "рознос" може розлютити Тигра, який звик до порядку.

Символи інших східних знаків

Навіть якщо у вас залишилися іграшки з минулих років, краще відкласти їх до того часу, коли це знову буде актуально. Символи конячок, баранчиків, свиней, биків - не дуже сподобаються Тигру, який вважається "ревнивим" знаком.

А ось різні фігурки кішечок будуть цілком доречні. Адже Тигр з сімейства котячих, тому з родичами він змагатися не буде.

Дощики та інша мішура

Всякі дощі і пухнасті гірлянди краще навіть не діставати з коробок. Подібна строката мішура може здатися Тигру несмаком.

Червоні та жовті іграшки

Червоний і жовтий колір відповідає за стихію вогню, яка протилежна нинішньому знаку - Чорному (Синьому) Водяному Тигру.

Ялинку на 2022 рік краще наряджати у всіх відтінках блакитного: особливо слід звернути увагу на морські і бірюзові кольори. Чорний колір теж в пріоритеті.