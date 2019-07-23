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Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 11:49
Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду
Фото: коллаж РБК-Украина

Скандальный российский политик после выборов в Украине выдал очередной бред

Выборы в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, вдохновили одиозного депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского на очередное бредовое заявление. В этот раз российский политик анонсировал военную интервенцию в Украину до проведения следующего избирательного процесса. Об этом он написал в своем Twitter.

Отметим, что перед этим Жириновский устраивал истерику после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского и заявления о роспуске парламента. И  вообще, по мнению скандального российского политика, Украина априори провоцирует РФ на военное вторжение и "резню, чтобы защитить русскоязычное население".

Теперь он не обошел вниманием и состоявшиеся досрочные парламентские выборы. Жириновский заявил, что они стали последними в истории Украины, и государство будет уничтожено.

Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

Фото: Владимир Жириновский

По словам члена Госсовета РФ, продолжение "антирусской политики" в Украине приведет в росийской интервенции, и "проблему придется решать военным путем".

Вторжение же закончится "разделом и окончательной ликвидацией" Украины, объявил Жириновский. 

Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

Скрин: twitter.com/Zhirinovskiy

Пользователи сети живо отреагировали на очередной приступ истерики Жириновского и в комментариях к посту обсмеяли и буквально смешали с грязью скандального политика. В реакции, суть которой заключается в призыве обратить внимание на собственное психическое состояние, присутствует довольно много нецензурных слов и унижений.

Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

Раздел и окончательная ликвидация: у Жириновского истерика из-за выборов в Раду

Скрин комментариев

Напомним, что ранее Жириновский рассмешил сеть нелепым высказыванием о том, что США нанесут себе ядерный удар, чтобы все свалить на РФ и начать войну. 

Также Жириновский утверждал что Украина сама вынуждает РФ забирать ее земли, как это произошло с оккупацией Крыма и части территорий на Донбассе.

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