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Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

STYLERЖиття    23.07.2019 - 11:49
Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради
Фото: колаж РБК-Україна

Скандальний російський політик після виборів в Україні видав чергову нісенітницю

Вибори до Верховної Ради, які пройшли 21 липня, надихнули одіозного депутата Держдуми РФ Володимира Жириновського на чергову маячню. Цього разу російський політик анонсував військову інтервенцію в Україну до проведення наступного виборчого процесу. Про це він написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що перед цим Жириновський влаштовував істерику після інавгурації президента України Володимира Зеленського та заяви про розпуск парламенту. І взагалі, на думку скандального російського політика, Україна апріорі провокує РФ на військове вторгнення і "різанину, щоб захистити російськомовне населення".

Тепер він не обійшов увагою і дострокові парламентські вибори. Жириновський заявив, що вони стали останніми в історії України, і державу буде знищено.

Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

Фото: Володимир Жириновський

За словами члена Держдуми РФ, продовження "антиросійської політики" в Україні призведе до російської інтервенції, і "проблему доведеться вирішувати військовим шляхом".

Вторгнення ж закінчиться "розділом та остаточною ліквідацією" України, оголосив Жириновський.

Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

Скрін: twitter.com/Zhirinovskiy

Користувачі мережі жваво відреагували на черговий приступ істерики Жириновського і в коментарях до посту обсміяли і буквально змішали з брудом скандального політика. В реакції, суть якої полягає в заклику звернути увагу на власний психічний стан, є досить багато нецензурних слів і принижень.

Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

Розділ та остаточна ліквідація: у Жириновського істерика через вибори до Ради

Скрін коментарів

Нагадаємо, що раніше Жириновський розсмішив мережу безглуздим висловом про те, що США завдадуть собі ядерний удар, щоб все звалити на РФ і почати війну.

Також Жириновський стверджував, що Україна сама змушує РФ забирати її землі, як це сталося з окупацією Криму і частини територій на Донбасі.

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