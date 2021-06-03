Рай для уточек: в Киеве на стройке скандального ТРЦ появилось "озеро" (видео)

В Киеве на месте строительства нового грандиозного ТРЦ Lisova Mall недалеко от станции метро "Лесная" образовался большой пруд после обильных осадков, и сейчас на заполненном водой пустыре поселились утки. Полюбоваться пернатыми киевляне могут через высокий забор, который огораживает котлованы.
Как появилось такое "озеро" возле подземки и оживленной транспортной развязки - читайте в нашем материале ниже.
Также появилось видео с прудом и уточками на месте замороженной стройки с котлованом со строймусором посередине.
Видео: в Киеве на месте строительства ТРЦ образовался пруд с уточками на Лесной
Нужно сказать, что водоем в этом месте появляется не впервые, так как масштабный проект по строительству торгцентра, который будет находиться между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской, растянулся на годы.
Строительные мероприятия сопровождались рядом скандалов. В частности, из-за вырубки леса для воздвижения объекта, так как участок находится возле парка-памятника садово-паркового искусства местного значения. После обращения коммунальщиков работы по строительству были остановлены.
Также для будущего ТРЦ снесли местный рынок и всю инфраструктуру, перекроили транспортную развязку, усложнив жизнь как водителям, так и пассажирам. Как рассказывают жители Лесного массива, возникли сложности с транспортным движением в этом районе, увеличились пробки.
Проект ТРЦ Lisova Mall (фото: naiukraine.com)
Напомним, что ранее проект ТРЦ вызвал скандал, связанный с его названием. Так, в начале застройщики планировали транслитерацию с российского - Lesnaya Mall, из-за чего возникли протесты и обращение в Кабмин.
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