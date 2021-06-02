Под Киевом река превратилась в коричневую жижу с мертвой рыбой: фото экокатастрофы

Под Киевом в реке Недра обнаружили множество мертвой рыбы, а сама вода приобрела странный коричневый цвет. Местные жители после выявления локальной экокатастрофы между селами Лехновка и Недра забили тревогу.

Об этом передали на Facebook -странице Киевского рыбоохранного патруля.

После обращения граждан рыбпатруль прибыл на проверку, и насчитал около 300 мертвой плотвы.

По словам старосты села Недра, вода в реке окрасилась в коричневый вечером 30 мая, и на следующее утро стала массово гибнуть рыба.

Инспекторы взяли на анализ пробы воды в трех местах и образцы погибшей плотвы, чтобы после лабораторных исследований выяснить причины произошедшего.

Также в службе проинформировали, что по факту ситуации готовятся письма Государственной экологической инспекции Киевского округа, Главному управлению Госпродпотребслужбы в Киевской области,, Киевской ОГА и Госрыбагентству для соответствующего реагирования.

В Киевском рыбоохранном патруле напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса за нарушение правил охраны водных объектов, повлекшие массовую гибель рыбы, грозит до 5 лет заключения.

Также инспекторы призвали граждан в случае обнаружения замора рыбы срочно звонить на "горячую линию" по телефону: (099) 341-73-18.

Под Киевом в реке Недра произошел мор рыбы, и вода стала коричневого цвета (фото: facebook.com/KyivFishPatrol)