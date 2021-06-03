Рай для качечок: у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро" (відео)

Також з'явилося відео зі ставком і качечками на місці замороженого будівництва з котлованом із будсміттям посередині.

Відео: у Києві на місці будівництва ТРЦ утворився ставок з качечками на Лісовій

Потрібно сказати, що водойма в цьому місці з'являється не вперше, оскільки масштабний проект з будівництва торгцентру, який знаходитиметься між Броварським проспектом, вулицями Кіото і Мурманської, розтягнувся на роки.

Будівельні заходи супроводжувалися низкою скандалів. Зокрема, через вирубку лісу для зведення об'єкта, оскільки ділянка знаходиться біля парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. Після звернення комунальників роботи з будівництва були зупинені.

Також для майбутнього ТРЦ знесли місцевий ринок і всю інфраструктуру, перекроїли транспортну розв'язку, ускладнивши життя як водіям, так і пасажирам. Як розповідають жителі Лісового масиву, виникли складнощі з транспортним рухом в цьому районі, збільшилися пробки.

Проект ТРЦ Lisova Mall (фото: naiukraine.com)