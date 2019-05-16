Все равно 19-е! Сеть бурно отреагировала на дату инаугурации Зеленского

Верховная Рада решила провести инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в десять часов утра. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада. В сети активно отреагировали на "вердикт", и в комментариях звучат разные мнения - от полного одобрения до негативных эмоций и сарказма.
Длительный процесс назначения даты проведения церемонии вступления на пост президента, который приковал внимание многих украинцев и сопровождался рядом ультимативных заявлений и критики со стороны новоизбранного главы государства в адрес народных депутатов, завершился не на варианте, на котором изначально настаивал Зеленский - 19 мая.
Отметим, что сам Зеленский хотел провети мероприятие 19 мая, хотя в этот день в Украине будут чтить жертв политических репрессий.
За дату 20 мая проголоссовали 315 народных депутатов. Постановления по 19-му числу не набрали необходимого количества голосов.
Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)
Пользователи сети, сторонники Зеленского, поздравляют его с долгожданным определением даты инаугурации и желают успехов. Кое-кто шутит, вспоминая поверье о "сложности" понедельника, и находит в этом определенный символизм.
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Также в комментариях под сообщением команды Зеленского пользователи сети продолжили тему нумерологии и даже смогли "вывести" формулу, согласно которой 20 мая - в то же время и 19-е. Помимо упражнений с цифрами, некоторые предвещают тяжелую работу между новым президентом и парламентом в ближайшие полгода - до выборов Верховной Рады нового созыва. А также высказывается мнение, что на решение депутатов повлияли послы Европарламента.
Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)
Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official
Скрин комментариев: facebook.com/ze2019official
Как сообщалось, недавно Владимир Зеленский жестко прокомментировал ситуацию с назначением Верховной Радой даты инаугурации и обвинил народных депутов во лжи.
Напомним, что фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.