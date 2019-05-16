Все одно 19-е! Мережа бурхливо відреагувала на дату інавгурації Зеленського

Верховна Рада вирішила провести інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня
Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня о десятій годині ранку. Таке рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада. У мережі активно відреагували на "вердикт", і в коментарях звучать різні думки - від повного схвалення до негативних емоцій та сарказму.
Тривалий процес призначення дати проведення церемонії вступу на посаду президента, який привернув увагу багатьох українців і супроводжувався низкою ультимативних заяв і критики з боку новообраного глави держави на адресу народних депутатів, завершився не на варіанті, на якому спочатку наполягав Зеленський - 19 травня.
Зазначимо, що сам Зеленський хотів провести подію 19 травня, хоча в цей день в Україні будуть вшановувати жертв політичних репресій.
За дату 20 травня проголоссовали 315 народних депутатів. Постанови стосовно 19-го числа не набрали необхідної кількості голосів.
Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)
Користувачі мережі, прихильники Зеленського, вітають його із довгоочікуваним визначенням дати інавгурації і бажають успіхів. Дехто жартує, згадуючи повір'я про "складності" понеділка, і знаходить у цьому певний символізм.
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Також у коментарях під повідомленням команди Зеленського користувачі мережі продовжили тему нумерології і навіть змогли "вивести" формулу, згідно з якою 20 травня - водночас і 19-е. Крім вправ із цифрами, деякі передвіщають важку роботу між новим президентом і парламентом у найближчі півроку до виборів Верховної Ради нового скликання. А також висловлюється думка, що на рішення депутатів вплинули посли Європарламенту.
Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)
Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official
Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official
Як повідомлялося, нещодавно Володимир Зеленський жорстко прокоментував ситуацію з призначенням Верховною Радою дати інавгурації і звинуватив народних депутатів у брехні.
Нагадаємо, що фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.