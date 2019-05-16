Все одно 19-е! Мережа бурхливо відреагувала на дату інавгурації Зеленського

Інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня о десятій годині ранку. Таке рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада. У мережі активно відреагували на "вердикт", і в коментарях звучать різні думки - від повного схвалення до негативних емоцій та сарказму.

Тривалий процес призначення дати проведення церемонії вступу на посаду президента, який привернув увагу багатьох українців і супроводжувався низкою ультимативних заяв і критики з боку новообраного глави держави на адресу народних депутатів, завершився не на варіанті, на якому спочатку наполягав Зеленський - 19 травня.

Зазначимо, що сам Зеленський хотів провести подію 19 травня, хоча в цей день в Україні будуть вшановувати жертв політичних репресій.

За дату 20 травня проголоссовали 315 народних депутатів. Постанови стосовно 19-го числа не набрали необхідної кількості голосів.

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі, прихильники Зеленського, вітають його із довгоочікуваним визначенням дати інавгурації і бажають успіхів. Дехто жартує, згадуючи повір'я про "складності" понеділка, і знаходить у цьому певний символізм.

"Президент Зеленський, вітаю з датою інавгурації 20 травня 2019 року, удачі і успіхів, з богом";

"20 травня - День Європи. Будемо сподіватися, що це хороший знак";

"Молодець президент! Я думаю неспроста була позначена суперечлива дата 19 травня, щоб отримати найближчу. Респект!"

"Президент Зе народжується в понеділок? Якось дуже символічно";

"Що за влада?! Чому всі важливі рішення для країни приймаються у не правильні дні. Адже 19 число - найкращий день для приведення до присяги. Про це говорили і нумерологи"...

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

Також у коментарях під повідомленням команди Зеленського користувачі мережі продовжили тему нумерології і навіть змогли "вивести" формулу, згідно з якою 20 травня - водночас і 19-е. Крім вправ із цифрами, деякі передвіщають важку роботу між новим президентом і парламентом у найближчі півроку до виборів Верховної Ради нового скликання. А також висловлюється думка, що на рішення депутатів вплинули посли Європарламенту.

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

"20.05.2019. З точки зору нумерології 2 + 0 + 0 + 5 + 2 + 0 + 1 + 9 = 19. Тому, як не крути, а все одно 19!"

"Якщо вже до кінця правильніше 19 розкладати на 1 і 9, ви ж всі двозначні числа розклали";

"Добре хоч 20, але все одно по-своєму, думаю це сигнал, що все буде дуже важка боротьба між президентом і ВР";

"А на інавгурації президента України буде присутня Руслана Лижичко, яка обіцяла себе спалити, якщо президентом стане В. Зеленський?! Чекаю Fire - шоу від неї";

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

"Дай Бог! Але є кілька "але"... Ненька у нас Єдина! Це перше "але"! Друге "але" - у кожного з нас Україна якась окрема, я б сказав - "особиста"... і ці "особистісні" здорово не схожі на Єдину Неньку... Але я дуже сподіваюся на те, що пан президент це розуміє! Йому тільки треба пам'ятати, що "ахметки", "хвірташи", "коломойськи" та інші, якраз і живуть у своїй "особистій" Україні - і вже об'єдналися з тими, хто хоче жити "окремо" від Неньки... - це найголовніше "але"!"

"Володимир Олександрович, з усією повагою, але не можна робити інавгурацію 20-го числа - ця дата збігається з датою виходу третього епізоду першого сезону серіалу "Чорнобиль" від НВО! Проявіть мудрість і стриманість: дайте людям можливість не розриватися в понеділок між двома улюбленими серіалами! Давайте вже після першого сезону!"

"Якщо б не G7, то ще б тягнули. Дякуємо послам Європарламенту!"

Скрін коментарів: facebook.com/ze2019official

Як повідомлялося, нещодавно Володимир Зеленський жорстко прокоментував ситуацію з призначенням Верховною Радою дати інавгурації і звинуватив народних депутатів у брехні.

Нагадаємо, що фракція "Блок Петра Порошенко" підтримає будь-яку дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.