Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критике

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак перестала быть привлекательной для поклонников

Исполнительница Ани Лорак опубликовала новый снимок в сети и была жестко раскритикована подписчиками за то, что она "скатилась". Соответствующее фото певица разместила в Instagram.

"Спасибо всем, кто успел прослушать мою новую песню #Явлюбви. Совсем скоро ещё один сюрприз – невероятное, летнее видео", - подписала Ани Лорак.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики отметили, что последняя песня Ани Лорак совершенно скучна и не вызывает никаких положительных эмоций. Некоторые пользователи также напомнили, что ранее певица выглядела лучше:

Каролина, верните старых авторов песен и музыки. Последние ваши работы слушать невозможно, это просто ни о чем! Не подумала бы никогда, что вы будете исполнять такой треш. Вы же талантливый человек.

К сожалению, новая песня совсем не зацепила.

Что с лицом?

Была хорошая девушка, и так себя испоганила. Одно разочарование! Потеряла свою привлекательную личность, сравнялась с дешевой попсой.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями.

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