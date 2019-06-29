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Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критике

STYLERПерсоны    29.06.2019 - 09:15
Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критике
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак перестала быть привлекательной для поклонников

Исполнительница Ани Лорак опубликовала новый снимок в сети и была жестко раскритикована подписчиками за то, что она "скатилась". Соответствующее фото певица разместила в Instagram.

"Спасибо всем, кто успел прослушать мою новую песню #Явлюбви. Совсем скоро ещё один сюрприз – невероятное, летнее видео", - подписала Ани Лорак.

Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критикеАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики отметили, что последняя песня Ани Лорак совершенно скучна и не вызывает никаких положительных эмоций. Некоторые пользователи также напомнили, что ранее певица выглядела лучше:

  • Каролина, верните старых авторов песен и музыки. Последние ваши работы слушать невозможно, это просто ни о чем! Не подумала бы никогда, что вы будете исполнять такой треш. Вы же талантливый человек.
  • К сожалению, новая песня совсем не зацепила.
  • Что с лицом?
  • Была хорошая девушка, и так себя испоганила. Одно разочарование! Потеряла свою привлекательную личность, сравнялась с дешевой попсой.

Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критике

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

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