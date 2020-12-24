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Он растет: Зеленская честно призналась, как изменился муж

Автор: Анна Шиканова

Первая леди Украины Елена Зеленская уже почти год не давала интервью прессе. Не очень активна она и в социальных сетях. Недавно она поделилась впечатлениями о своей жизни за последние полтора года и рассказала, как изменился ее муж.

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В интервью для издания "НВ" она призналась, что все "заводские настройки" Владимира Зеленского остались прежними. Елена Зеленская отметила, что ее муж почти не изменился за полтора года, но значительно вырос как профессионал.

"Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился", - отметила Елена Зеленская.

Она рассказала, что не дает мужу политические советы и считает, что у него в окружении для этого достаточно помощников.

"Политические – нет. Я стараюсь не вникать в глубоко политические темы. Мне кажется, ему есть кому советовать", - добавила первая леди Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Зеленская с послами Канады и Германии посетила уникальный музей "в темноте".

А также мы писали о том, что появилась информация о том, где планируют отпраздновать Новый год Владимир Зеленский и его семья.

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