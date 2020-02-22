Растаможка "евроблях": украинцам объяснили важный момент

Растаможка евроблях - что говорят эксперты

Владельцам авто стоит быть более внимательными

Владельцы "евроблях" остаются недовольными, поскольку формула растаможки авто их абсолютно не устраивает. Что должно измениться и какие меры должна предпринять власть, рассказали эксперты, передает Gazeta.ua.

"Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть", - делится журналист и автоэксперт Тарас Брязгунов.

По наблюдениям эксперта, наиболее активно водители растаможивали машины в конце 2018-го в начале 2019-го, когда действовала скидка - 50 процентов. Кто хотел, тот уже давно растаможил свою машину.

А вот владельцы поддержанных автомобилей либо с большим объемом двигателя - не стали растамаживать свои "евробляхи". С 1 января конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - это максимальная мера наказания для владельца евробляхи.

Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки пребывания в Украине в месяц.

Напомним, что в Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить - такое новшество с льготами касается ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.