ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Растаможка "евроблях": украинцам объяснили важный момент

STYLERЖизнь    22.02.2020 - 18:00
Растаможка "евроблях": украинцам объяснили важный момент
Растаможка евроблях - что говорят эксперты

Владельцам авто стоит быть более внимательными

Владельцы "евроблях" остаются недовольными, поскольку формула растаможки авто их абсолютно не устраивает. Что должно измениться и какие меры должна предпринять власть, рассказали эксперты, передает Gazeta.ua.

"Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть", - делится журналист и автоэксперт Тарас Брязгунов.

По наблюдениям эксперта, наиболее активно водители растаможивали машины в конце 2018-го в начале 2019-го, когда действовала скидка - 50 процентов. Кто хотел, тот уже давно растаможил свою машину.

А вот владельцы поддержанных автомобилей либо с большим объемом двигателя - не стали растамаживать свои "евробляхи". С 1 января конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа - это максимальная мера наказания для владельца евробляхи.

Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки пребывания в Украине в месяц.

Напомним, что в Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить - такое новшество с льготами касается ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.

В Украине автовладельцам облегчили растаможку: в чем суть Времени для легализации было достаточно: "евробляхерам" грозят неприятности
Новости Украины евробляхи
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь