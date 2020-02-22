Розмитнення "євроблях": українцям пояснили важливий момент

Розмитнення евроблях - що кажуть експерти

Власникам авто варто бути більш уважними

Власники "євроблях" залишаються незадоволеними, оскільки формула розмитнення авто їх абсолютно не влаштовує. Що має змінитися і які заходи повинна зробити влада, розповіли експерти, передає Gazeta.ua.

"Найбільше власників "євроблях", які виступають проти нинішньої форми, хвилює коефіцієнт віку. Однак, якщо його прибрати зовсім, тоді в Україну рине потік надзвичайно старих автомобілів. Тому певна прив'язка до екостандартів таки повинна бути", - ділиться журналіст і автоексперт Тарас Брязгунов.

За спостереженнями експерта, найбільш активно водії розмитнювали машини в кінці 2018-го на початку 2019-го, коли діяла знижка - 50 відсотків. Хто хотів, той вже давно розмитнив свою машину.

А ось власники підтриманих автомобілів або з великим об'ємом двигуна - не стали розмитнювати свої "євробляхи". З 1 січня конфіскація авто або 170 тис. грн штрафу - це максимальна міра покарання для власника євробляхи.

Санкцію можуть застосувати, якщо машину на іноземних номерах розберуть на запчастини або якщо вона перевищила термін перебування в Україні на місяць.

Нагадаємо, що в Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити - таке нововведення з пільгами стосується ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.